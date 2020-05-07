EMIN и Фарид Аскеров исполнили песню "Азербайджан" Муслима Магомаева

Азербайджанский джазовый исполнитель, участник российского проекта "Голос" Фарид Аскеров, который сейчас находится в Москве, исполнил песню "Азербайджан" легендарного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время исполнения Фариду Аскерову на фортепиано аккомпанировал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

"В гостях у Эмина Агаларова. Исполнили прекрасную песню великого Муслима Магомаева - "Азербайджан". Не судите строго, но уверяю, все было от души", - написал на своей странице в Instagram певец, поделившись видеофрагментом исполнения.