Азербайджанский фильм удостоен семи призов в четырех странах

Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен семи призов международных кинофестивалей в четырех странах - Италии, Таиланде, Индии и Турции. Об этом сообщил автор картины, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

La Dolce Vita Roma 2020 (Италия, Рим) за январь - апрель присудил картине три приза: "Лучший художественный фильм" (Outstanding Achievement Award), "Лучший актер" - (Бахруз Вагифоглу), "Лучшая актриса" (Саломе Демуриа).

Green Chili International Film Festival 2020 (India, Gangtok) за январь-апрель присудил фильму "Степняк" два приза - "Лучший художественный фильм" и "Лучший режиссер".

Pattaya International Film Festival 2020 (Tailand, Pattaya) за январь - март отметил киноработу призом "Лучший художественный фильм".

Andromeda Film Festival 2020 (Турция, Стамбул) отметил фильм призом Special Film.

Результаты конкурсов были объявлены в режиме онлайн в связи с пандемией COVID-19.

Фильм "Степняк" снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 40 призов и наград 73 международных кинофестивалей и форумов.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет фильма: Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...