Народная артистка Сакина Исмайлова: Только максимальная дисциплина поможет окончательно победить коронавирус

Увеличение количества заражённых коронавирусом за последние дни после уменьшения показателей, серьезно настораживает, ведь только максимальной дисциплиной можно окончательно победить коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала известная исполнительница мугама и народных песен, преподавательница Государственного университета культуры и искусств и Национальной консерватории, кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Азербайджана, профессор Сакина Исмайлова.

"Деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции достойно самых высоких слов! Благодаря своевременным и продуманным мерам удалось фактически спасти нашу страну и народ от очень тяжелых последствий. Наше государство вновь показало то, с каким вниманием и заботой оно относится к своим гражданам, молодым и пожилым, всем слоям населения, независимо от социального статуса! Посмотрите, что творится в других странах, которые являются передовыми, но не смогли справиться с распространением этого вируса, и к каким последствиям это привело. Поэтому призываю всех людей с чувством благодарности воспринимать все это, следовать рекомендациям правительства и Оперативного штабы при Кабинете министров, чтобы смягченный ныне режим карантина вновь не ужесточился. По мнению международных экспертов, Азербайджан входит в число стран, которые пережили очень опасный этап пандемии с наименьшими потерями", - сказала Сакина Исмайлова.

По словам ханенде, жесткие карантинные меры помогли снизить темпы распространения коронавируса.

"Во время специального карантинного режима и социальной самоизоляции я провожу онлайн-уроки по мугаму вместе со своими студентами. Конечно, это не лучший способ обучения в нашей сфере, но хотя бы помогает поддерживать образовательный процесс. В последние дни в Азербайджане наблюдается тенденция к повторному росту случаев заражения коронавирусом. Частичное смягчение режима карантина не означает, что можно расслабиться. Необходимо строго соблюдать необходимую социальную изоляцию, медико-профилактические правила, выходить из дома только в случае крайней необходимости. Тем самым граждане защитят как свое здоровье, так и членов своей семьи, близких и друзей. В случае ухудшения ситуации режим карантина в Азербайджане вновь может быть ужесточен. Обращаюсь ко всем, особенно к молодежи, если любите жизнь, думаете о своем будущем, близких и родных, - следуйте всем предписаниям правительства. Это очень важно! Берегите наш Азербайджан!",- добавила Сакина Исмайлова.