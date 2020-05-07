75-летие Победы объединило детей Азербайджана, России и Казахстана

В азербайджанском сегменте соцсетей проходит акция #ВспомниПобеду, организованная Российским информационно-культурным центром в Баку в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В акции принимают участие не только граждане страны, но и представители других стран - России и Казахстана. Отрадно отметить, что акция вызвала большой интерес детей.

Она стартовала 5 апреля. Для того, чтобы стать участником акции "Вспомни Победу" необходимо записать и опубликовать на своей страничке в Facebook песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда и указать хэштег #ВспомниПобеду.