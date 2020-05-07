Народная артистка Гюльбаджи Иманова: Если все граждане проявят сознательность, мы быстрее победим коронавирус

Если все граждане проявят сознательность, будут соблюдать правила карантинного режима, то мы сможем быстрее выйти из сложившейся ситуации и победить коронавирус. Об этом сказала в четверг Trend народная артистка Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанской государственной хоровой капеллы, профессор Гюльбаджи Иманова, передает Day.Az.

"Если все будут придерживаться норм карантинного режима, рекомендуемых правил социальной изоляции, подчиняться законам, то думаю, мы быстрее выйдем из сложившейся ситуации. Тем более, что в нашей стране делается все необходимое для этого - есть больницы, большой штат врачей, работают телефоны "горячей линии". Нужно просто проявить терпение. Все сознательные граждане в данной ситуации остаются дома, сознавая, что этим они помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметила народная артистка Азербайджана.

Гюльбаджи Иманова подчеркнула, что в период карантинного режима деятели культуры и искусства своим творчеством поддерживают граждан Азербайджана.

"Хоть мы и на карантине, но стараемся своим искусством поддерживать граждан в этот сложный для нас всех период. Солисты Государственной хоровой капеллы на дому исполнили Государственный гимн Азербайджана, тем самым призвав граждан проявить солидарность и не нарушать карантинный режим. Также солисты капеллы участвую в различных передачах телеканала Mədəniyyət.

Я являюсь профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, и мы продолжаем учебный процесс, проводим онлайн-занятия, и всячески стараемся, чтобы наша жизнь не страда от карантина", - добавила она.