Национальный музей ковра представил материал о судьбе Шушинского филиала музея

Сегодня исполняется 28-я годовщина оккупации азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении.

Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook представил материал о судьбе Шушинского филиала музея, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В материале отмечено, что Шушинский филиал музея создан с целью изучения и охраны древних ковроткаческих традиций Карабаха. Музей, который начал свою деятельность в 1987 году, был расположен в особняке генерала Самеда-бея Мехмандарова, представляющем собой памятник истории и архитектуры XVIII века.

"Здесь хранились и демонстрировались 246 экспонатов: ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, художественная вышивка, национальные костюмы, ювелирные изделия и образцы художественного металла, представленные основным фондом нашего музея", - отмечено в материале.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами прервал деятельность Шушинского филиала в 1992 году.

183 из 246 экспонатов были эвакуированы и переданы в основной фонд музея. В настоящее время Шушинский филиал продолжает свою деятельность в основном здании Азербайджанского национального музея ковра в Баку.