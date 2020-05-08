Центр мугама продолжает концерты, посвященные Алибабе Мамедову

Очередной выпуск проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет), транслируемого в прямом эфире из Международного центра мугама, был посвящен творчеству известного ханенде, народного артиста, видного представителя азербайджанского мугамного искусства Алибабы Мамедова.

В программе было отмечено, что А. Мамедов написал более 100 песен и теснифов, оставивших неизгладимый след в сердцах слушателей.

Гостями этого выпуска совместного проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) стали солисты МЦМ ханенде Бабек Гулиев (Шушалы), ханенде Эльнур Зейналов, ханенде Сабина Арабли и исполнитель на балабане Рафаэль Аскеров, которые исполнили избранные композиции из репертуара ханенде, а также написанные им теснифы.

Ученик мастера мугама Бабек Шушалы рассказал о профессиональных качествах своего педагога Алибабы Мамедова, отметив, что А.Мамедов воспитал целую плеяду талантливых исполнителей народных песен и мугама.

Исполнитель на балабане Рафаель Аскеров рассказал о развитии искусства исполнения на балабане в наши дни, отметив известных исполнителей на балабане. Ханенде Эльнур Зейналов и Сабина Арабли в своеобразной манере исполнили теснифы, написанные Алибабой Мамедовым. Исполнителей сопровождал на таре Ровшан Курбанов, на каманче Джейхун Мурадов, на нагаре Амиль Мустафаев.

Отметим, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются с МЦМ в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются на странице МЦМ в Facebook. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах МЦМ в соцсетях.

Н. Гасымова