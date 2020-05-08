Национальный музей ковра представил историю Карабахского ковра

Азербайджанский национальный музей ковра продолжает реализацию проекта "Ковровые истории", который встречен с большим интересом ценителями коврового искусства не только из нашей страны, но и из-за рубежа. Участники проекта делятся историями ковров, имеющихся у них дома или в частных коллекциях, воспоминаниями и рассказами о них, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня, 8 мая, в 28-ю годовщину оккупации Шуши, представляем историю Карабахского ковра Bağçada güllər ("Цветы в саду"), вернувшегося на Родину после того, как он был вывезен из Карабаха и много лет пребывал на чужбине. В этом ролике можно посмотреть историю ковра, доставшегося от бабушки, рассказанную Фарах Ахмедовой.

Напоминаем, что каждый имеет возможность присоединиться к проекту "Ковровые истории" Азербайджанского государственного музея ковра, рассказать о своем любимом ковре - поделиться воспоминаниями или написать рассказ о нем.

Для этого необходимо:

• Сфотографировать свой любимый ковер или снять его на видео (не более двух минут);

• Написать или рассказать свою историю о нем и разместить все это на своей странице в Facebook или İnstagram под хэштегами #carpetmuseum #xalchahekayeleri #ковровыеистории #carpetstories #MuseumsAndChill;

• Прислать свою историю на электронный адрес музея xalchamuzeyi@gmail.com. Ваши домашние истории и секреты будут копиться в волшебном сундучке Музея ковра.

Самые интересные из этих историй будут опубликованы на страницах музея в соцсетях.