Скончалась актриса, сыгравшая в фильме «Не та, так эта»

Скончалась актриса, диктор и деятель культуры Тамара Гёзалова.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил сын покойной Васиф Агамиров.

Он сказал, что его мать длительное время страдала онкологическим заболеванием.

Отметим, Т.Гёзалова родилась 14 февраля 1940 года. В 1957 году окончила среднюю школу №190, после чего поступила на библиотечное отделение факультета востоковедения Бакинского государственного университета. С 1965 года по 2011 год Т.Гёзалова работала заведующей отделом Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундова.

Т.Гёзалова была одним из первых дикторов на AZTV, где она проработала в 1956-1959 годах. Народную любовь Т.Гёзаловой принесла роль Гюльназ в музыкальном фильме "Не та, так эта" ("O olmasın, bu olsun"), снятом по мотивам одноименной музыкальной комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.