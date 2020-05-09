Азербайджан представил международный проект в честь 75-летия Победы с участием звезд

Представлен авторский проект заслуженного артиста Азербайджана Рамиля Гасымова под названием "Никто не забыт, ничто не забыто!", посвященный Дню победы - 9 мая и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция написана на слова Шахина Мусаоглу и музыку Пике Ахундовой.

Каждый из музыкантов в рамках социальной самоизоляции в связи пандемией коронавируса записал композицию из своего дома.

В проекте приняли участие оперные звезды и вокалисты из разных стран - Фируза Юсупова (Узбекистан), Эльнура Самарбекова (Кыргызстан), Зарина Алтымбаева (Казахстан), Богдан Панченко (Украина), Владимир Громов (Беларусь) и Максим Перебейнос (Россия). Дирижер - главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.