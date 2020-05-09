Азербайджанские вокалисты исполнили песню «Темная ночь» к 75-летию Великой Победы

Двое молодых азербайджанских оперных вокалистов Магеррам Гусейнов и Азер Рзазаде представили в Сети новый видеоклип, посвященный 75-летию Победы.

Как сообщает Day.Az, Магеррам и Азер исполнили песню "Темная ночь", написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Песня приобрела огромную популярность и стала одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что молодые артисты, получив вокальное образование в Италии, успели покорить меломанов в разных странах мира, выступая на самых известных концертных и театральных площадках.

Н. Гасымова