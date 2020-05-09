https://news.day.az/culture/1233331.html Азербайджанские вокалисты исполнили песню «Темная ночь» к 75-летию Великой Победы - ВИДЕО
Азербайджанские вокалисты исполнили песню «Темная ночь» к 75-летию Великой Победы - ВИДЕО
Двое молодых азербайджанских оперных вокалистов Магеррам Гусейнов и Азер Рзазаде представили в Сети новый видеоклип, посвященный 75-летию Победы.
Как сообщает Day.Az, Магеррам и Азер исполнили песню "Темная ночь", написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Песня приобрела огромную популярность и стала одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.
Напомним, что молодые артисты, получив вокальное образование в Италии, успели покорить меломанов в разных странах мира, выступая на самых известных концертных и театральных площадках.
Н. Гасымова
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