Они сражались за Родину… Картины Видади Нариманбекова о подвигах солдат, боровшихся с фашизмом

Видади Нариманбеков (1926-2001 годы) - один из наиболее значимых азербайджанских живописцев ХХ века, народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат". Он - человек великого таланта и удивительной судьбы. На его пути встречалось много испытаний, жизнь часто проверяла его на прочность. Но Нариманбеков - личность сильная, глубокая, цельная. Он смог преодолеть все превратности судьбы и справиться со сложностями.

Несмотря на то, что мастера кисти нет с нами уже около 20 лет, его творчество продолжает радовать поклонников живописи. Нариманбеков внес огромный вклад в изобразительное искусство Азербайджана, в его работах проявляется глубина чувств, размышлений о времени и человеке, любви к Родине, ответственности перед Отчизной.

Родители художника попали под колесо сталинских репрессий, были арестованы и сосланы в Сибирь. Отца арестовали за то, что он был сыном губернатора и беком, и женат на иностранке, а мать - лишь за то, что она была француженкой. Видади и его младший брат Тогрул Нариманбеков после ареста родителей остались одни с няней-полячкой.

"Мы будем великими художниками, несмотря ни на что!", - часто говорил Видади младшему брату.

Потом в его судьбу ворвалась война... Он ушел добровольцем на фронт, воевал в авиации, дошел до Берлина... На войне в промежутках между боями он делал зарисовки. Уже потом он использовал наброски, сделанные во время войны, для создания монументальных картин.

Сегодня, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Trend вспоминает Видади Нариманбекова и его творчество, в частности, полотна, где автор воспевает подвиги солдат, боровшихся с фашизмом. Герои его картин - солдаты, героически сражающиеся за Родину; женщины, провожающие на фронт своих мужей и сыновей; дети, познавшие все тяготы военного времени.

Среди полотен художника можно отметить следующие:

- "Проводы", 1981 год;

- "На безымянной высоте", 1978 год;

- "Клятва", 1969 год;

- "По дорогам войны", 1961 год;

- "Великая Отечественная", 1971 год;

- "В пути", 1963 год;

- "Воспоминание", 1967 год.