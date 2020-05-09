Подведены итоги конкурса на лучшую песню, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министерство культуры Азербайджана и Союз композиторов Азербайджана объявили конкурс на создание лучшей песни, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, азербайджанские композиторы приняли активное участие в объявленном конкурсе. Жюри конкурса возглавила народная артистка, профессор Франгиз Ализаде. В его состав вошли композиторы Джалал Аббасов, Эльнара Дадашева, Говхар Гасанзаде, музыковед Хаджар Бабаева, а также координатор, музыковед Лятифаханум Алиева. На конкурс было представлено около 30 песен. Написанные в разной творческой манере, они в одинаковой степени проникнуты духом патриотизма и верой в Победу.

Запись песен производилась композиторами в домашних условиях, собственными силами. Однако в скором времени лучшие образцы будут озвучены солистами, исполнительскими коллективами и представлены широкой слушательский аудитории.

Лауреатами конкурса стали: Азад Захид (Гран-при), Турал Мамедли (1-е место), Илаха Исрафилова, Лала Джафарова (второе место), Фарид Фатуллаев, Нармина Нагиева (3-е место). Почетных дипломов Союза композиторов Азербайджана удостоены Севиндж Алиева, Ялчын Меликов и Ага