В Азербайджане объявлен международный песенный онлайн-конкурс "CoverMan". В нем могут принять участие любой человек, старше 18 лет.

Как сообщили Day.Az организаторы проекта Ильгар Камал и Анар Каримли, конкурс начнется 17 мая и продлится два с половиной месяца. Полуфиналисты будут определены по количеству "лайкам" и мнению жюри, а финалистов выберут лишь пользователи соцсетей. Победитель получит возможность снять клип на песню и PR-кампанию на 1 месяц. Обладателю второго места будет вручено профессиональное кавер-видео.

Цель проекта "CoverMan" в том, чтобы талантливые молодые люди из разных уголков страны и мира могли доступным образом принять участие в конкурсе. В подобном формате они получают возможность выступить перед широкой аудиторией, сняв на мобильный телефон свое исполнение. Проект также ставит целью популяризацию зарубежных исполнителей в стране и азербайджанской музыки за рубежом.

Правила проекта:

В конкурсе может принять участие любой человек старше 18 лет из любой части страны и мира.

Чтобы принять участие в конкурсе, отправьте любую песню, которую вы исполняете на электронный адрес covermancv@gmail.com.

Укажите в письме свое имя, фамилию, отчество и номер мобильного телефона.

Вы можете принять участие в конкурсе с песней в любом жанре и на любом языке.

Условия проекта:

Вы можете участвовать в конкурсе только с видео (mp4), снятым на ваш мобильный телефон.

Видео, которое вы отправляете, должно длиться 2-5 минут.

Представленное вами исполнение должно быть живым.

Лицо, получившее право на участие в конкурсе, должно отправить второе видео для отправки на конкурс в частном порядке.

Видео, которое он отправит, может быть передано в учетные записи социальных сетей в виде ссылки только после того, как оно будет опубликовано в учетной записи CoverMan в Youtube.

Н. Гасымова