Представлена онлайн-выставка, посвященная 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Виртуальная экспозиция организована совместно министерством культуры Азербайджана и Государственной картинной галереей.

На выставке представлены фотографии, отражающие жизнь и деятельность Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, его неоценимые заслуги перед страной, фотографии великого лидера с деятелями искусства. Также в онлайн-экспозицию вошли произведения азербайджанских художников, выполненные в разных техниках и жанрах.

Ознакомиться с онлайн-выставкой можно на страницах Азербайджанской государственной картинной галереи в социальных сетях.