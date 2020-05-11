Очередной выпуск "Bizi birləşdirən mədəniyyət" был посвящен творчеству Алибабы Мамедова

Очередной выпуск совместного проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) - "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) был посвящен творчеству народного артиста, корифея мугамного искусства Алибабы Мамедова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выпуски, подготовленные в рамках проекта, транслируются в прямом эфире из Международного центра мугама. Гостями очередного выпуска стали народный артист Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты Эльчин Гашимов и Эльнур Ахмедов, а также заслуженный работник культуры Сеадет Тахмиразгызы, которые рассказали о творчестве Алибабы Мамедова и заслугах в развитии азербайджанского музыкального искусства.

Было отмечено, что Алибаба Мамедов написал более 100 песен и теснифов, оставивших неизгладимый след в сердцах слушателей.

Мансум Ибрагимов подчеркнул, что Алибаба Мамедов является старейшиной мугамного искусства. В феврале в Международном центре мугама в рамках проекта "Gəncləşən muğam" (Молодеющий мугам) прошел концерт, посвященный 90-летию мастера мугама. Песни и теснифы Алибабы Мамедова входят в репертуар каждого исполнителя мугама.

Сеадет Тахмиразкызы рассказала о книге "Bizim ustad", которую она посвятила Алибабе Мамедову, отметив, что выдающийся ханенде усовершенствовав мастерство исполнения, которому его учил его преподаватель Сеид Шушинский, в течение многих лет передавал его молодому поколению.

Как достойный продолжатель азербайджанской школы ханенде, обладающей глубокими историческими корнями, Алибаба Мамедов является большим мастером, еще более обогатившим сокровищницу национальной музыки. Оригинальная манера исполнения, мелодичный голос и высокая сценическая культура снискали Алибабе Мамедову всенародную любовь. Путь известного педагога Алибабы Мамедова, успешно работающего на протяжении многих лет в области преподавания мугама, является школой искусства для молодого поколения ханенде.

Заслуженные артисты Эльчин Гашимов и Эльнур Ахмедов рассказали о педагогической деятельности народного артиста, кавалера орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал" Алибабы Мамедова, отметив, что когда-то являлись солистами ансамбля "Humayun" под его руководством.

В прямом эфире прозвучали любимые всеми слушателями песни "Yaşa ürəyim" и "Min yaşasın", автором которых является Алибаба Мамедов.

Отметить, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются на официальной странице Центра мугама в Facebook. С анонсами концертов также можно ознакомиться на страницах Центра в социальных сетях.