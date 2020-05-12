Основатель Недель мод в Европе и Азии поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом

Основатель и руководитель различных этнических Недель мод в Европе и Азии, турецкий дизайнер Айдын Ачик в своем видеообращении к Trend поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом, передает Day.Az.

Айдын Ачик много лет живет и работает в Амстердаме (Нидерланды).

"Коронавирус принес миру очень много проблем, миллионы зараженных и тысячи жертв, и это продолжается. Но в последнее время стали поступать позитивные новости, число заражённых и жертв стало уменьшаться, в Европе стали открываться магазины, людям представлена относительная свобода передвижения, через две недели должно открыться авиасообщение. К сожалению, до сих пор не найдена вакцина против COVİD -19. Хотелось бы выразить надежду на возобновление культурных мероприятий, чтобы вновь собрать творческих людей для реализации различных проектов. На одном из таких мероприятий Aspara Fashion Week в Казахстане я познакомился с азербайджанским дизайнером Гюльнарой Халиловой, которая затем приняла участие в Неделе моды в Стамбуле, стала гостем в Амстердаме.

Посредством этого я узнал много интересного о развитии моды в Азербайджане. Очень хотелось бы приехать в Баку и реализовать ряд проектов. Как известно, азербайджанцы и турки - братские народы, и мне от души очень хотелось бы внести свою лепту в этот процесс. В это нелегкое время берегите себя, близких и родных, свое здоровье. Деньги приходят и уходят, а здоровье ничем не восстановишь. Желаю всем только добрых дней!", - отметил Айдын Ачик.

Материал подготовлен при содействии руководителя Центра азербайджанского национального костюма Гюльнары Халиловой.