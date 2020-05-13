Музейный центр «Ичеришехер» и Музей Грузии проведут международную онлайн-конференцию

15 мая 2020 года в 11:00 Музейный центр "Ичеришехер" совместно с Национальным музеем Грузии проведет международную онлайн-конференцию под названием "Старейшее музейное дело в новейшие времена", посвященную международному Дню музеев 18 Мая.

Как сообщает Day.Az, внезапно возникшая ситуация, вызванная пандемией нового коронавируса, ставит перед специалистами музейного дела необходимость быстрейшего реагирования и экстренного внедрения в практику инновационных подходов. В это непростое время многие музеи проявили себя креативно, и с помощью новейших технологий создали возможность для онлайн-посетителей ознакомиться со своими экспонатами в интерактивном формате.

Проведение онлайн-конференции позволит ознакомиться с аналогичной международной практикой и опытом своих соседей, чья историко-географическая близость объективно рождает некоторую схожесть в подходах к решению вышеупомянутых задач. Также за круглым столом будут обсуждаться возможности дальнейшего сотрудничества отечественных музейных работников с грузинскими коллегами.

Отметим, что желающие принять участие в конференции могут отправить свои данные для регистрации на aydan.selimkhanova@gmail.com.

Н. Гасымова