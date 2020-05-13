В США организован вебинар, посвященный азербайджанской кухне

По инициативе нашей соотечественницы, живущей в США, автора книги "Гранат и шафран: кулинарное путешествие в Азербайджан" (Pomegranates and Saffron: A Culinary Journey to Azerbaijan) Фариды Буюран, а также функционирующей в США торговой палаты США-Азербайджан (USACC), при поддержке посольства нашей страны в США прошел вебинар на тему "Забытые рецепты и разные кухни регионов".

Ведущей вебинара была сотрудница посольства Фидан Мурадзаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала в вебинаре автор проинформировала о позабытых, а также уже забывающихся рецептах нашей страны, представила фотоматериалы о них.

Она рассказала зрителям об особенностях кулинарии различных регионов Азербайджана и отметила, что наша страна обладает богатой культурой, объединяющей различные традиции.

Наряду с представленными интересными рецептами и информацией, Ф.Буюран показала участникам способ приготовления "фасали". Она отметила, что состав этого хлебного изделия, а также технология ее приготовления и вкус вызывают большой интерес у американцев, участвующих на проводимых ею занятиях. Ф.Буюран поделилась со зрителями способом крайне легкого приготовления фасали и отметила, что она очень подойдет для ифтара.

Отметим, что в период пандемии коронавируса Торговая палата США-Азербайджан и посольство Азербайджанской Республики в США регулярно организуют многочисленные вебинары по различным темам для азербайджанской общины, а также азербайджанских и американских бизнес-кругов.

Состоялись вебинары, связанные с вопросами консульства, а также онлайн-встреча посла нашей страны в США Элина Сулейманова с азербайджанской общиной, живущей в Америке. Кроме того, были организованы встречи с заместителем министра экономики Азербайджанской Республики Ровшаном Наджафом и другими представителями министерства, в ходе которых была обсуждена инвестиционная среда.

Кроме того, по субботам проводятся онлайн-обсуждения с известными азербайджанскими общественными и культурными деятелями.

Отметим, что в марте 2017 года в библиотеке имени Томаса Джефферсона Конгресса при поддержке нашего посольства в США и регионального отделения библиотеки состоялась официальная церемония презентации книги Ф.Буюран "Гранат и шафран: кулинарное путешествие в Азербайджан". Вышеназванная книга является первым изданием, посвященным кулинарии нашей страны, представленным американской общественности.