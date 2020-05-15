Мурад Садых обратился к людям с ограниченными возможностями, находящимся в самоизоляции

Популярный азербайджанский эстрадный исполнитель, лауреат международных фестивалей Мурад Садых в своем видеообращении поддержал людей с ограниченными физическими возможностями, находящихся в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Дорогие друзья, мы все находимся на карантине в связи с пандемией коронавируса. Слава Богу, что благодаря эффективной деятельности государства нам удалось избежать трагедии, как это было в других странах. Во время социальной самоизоляции я продолжал работать над собой - репетировал, записывал песни. Очень надеюсь, что после карантина представлю общественности свои новые проекты. Призываю людей с ограниченными физическими возможностями не замыкаться в себе, работать над собой, заниматься любимыми делами. Я понимаю, что очень трудно, но необходимо следовать предписаниям правительства, потому что государство делает это во имя нашего блага и здоровья. Особенно, хотелось бы отметить заботу и внимание к людям с ограниченными физическими возможностями. Все будет хорошо, просто надо набраться большего терпения", - отметил Мурад Садых, которого называют Кавказским Стиви Уандером.

Мурад Садых является инвалидом первой группы, с детства страдает церебральным параличом, видит лишь одним глазом, перенес множество операций.

Мурад Садых также представил свой новый клип "Окончен пир", который уже транслируется на телеканалах.