Октай Мир-Касым: Духовность - обязательное условие творчества

Day.Az представляет интервью с народным артистом Азербайджана, режиссером, сценаристом, продюсером и писателем, профессором Октаем Мир-Касымом.

Я начал работать в кино в 16 лет, и уже более 60 лет нахожусь в этом кипящем, а порою остывающем котле. То, каким я видел кино в общей перспективе и в перспективе собственного творчества, - это было в значительной степени наивно. Я был рабочим, осветителем, потом помощником режиссера, ассистентом режиссера и параллельно готовился поступать во ВГИК, который окончил в 1968-ом. Так вот, когда я начинал работать как автор, я жил в атмосфере 60-х годов. Это был ярчайший, можно сказать, революционный, по сути, этап в истории советского общества, но, думаю, что в целом и в истории Евразии. Это очень сильно отразилось на творчестве в области литературы, кинематографии, театра, да и всех других видов искусства, поскольку казарменный тип контроля над творцами сильно отступил, и таким образом люди почувствовали определенный простор для мышления, заявления о собственном видении бытия и поиска средств выражения. Это было так романтично, так увлекательно!

Только новации, только оригинальность, только авангардность мышления. Я не имею в виду поиск формы ради формы. Авангардность - стремление идти вперед, не повторять кого-либо. Соревнование тогда заключалось в том, чтобы не было не только плагиата, но и заимствований, даже формальных. Нужно было изобретать самим. И все это делалось. Надеюсь, что и ваш покорный слуга в этом направлении что-то сделал. Во всяком случае, так писали.

Тогда были важны амбициозность, смелость, разрушение тех традиций, которые складывались в сугубо большевистский период управления кинематографом. Эта задача стояла самым серьезным образом, но это не значит, что она была единственной. Есть еще одна важнейшая характеристика кинематографии и любого другого творчества, которая была, есть и будет во все времена: и при диктатуре Адольфа Гитлера в Германии она была, и при большевизме, и при маккартизме в США. Это стремление выразить то, что внутри, стремление выразить свое ощущение жизни, сугубо свое отношение к тем или иным явлениям. И это главное.

Согласно вечной и неизменной реальности, современные режиссеры являются носителями самых разнообразных мыслей и чувств. Замечу "в скобках", что, к несчастью, мысли как таковые, порою вовсе отсутствуют. Если, например, взять американское кино, являющееся лидером в мировом масштабе по мощности киноиндустрии, количеству выпускаемых фильмов, техническому качеству и уровню профессионализма - это океан непохожести и противоположности. Начиная от бессмысленных, заканчивая разрушительными, (что намного хуже даже чем бессмысленные). В основе таких фильмов лежит разрушение духовности и веры - я имею в виду веру в позитивность жизненного процесса. Безусловно, американцы сегодня производят, продолжая традиции своих великих предшественников, также и превосходные, истинно художественные фильмы, отражающие вечные общечеловеческие ценности. Но подобные произведения, конечно же, представляют количественное меньшинство.

Я считаю, что жизненный процесс позитивен по своей природе. И мне совсем не нравится всякая попытка приписать ему характер чего-то обреченного на гибель в ближайшие секунды или чуть позже, или придать ему исключительно черные краски, исключительно патологические чувства и стремления. А, кроме того, существуют такие великие имена, как, скажем, Клинт Иствуд, которому 90 лет, но он продолжает снимать потрясающие фильмы, наполненные любовью к человеку и верой в жизнь. Например, его картина "Совершенный мир".

Моим кумиром был и остается Федерико Феллини. Когда смотришь его фильмы, то физически ощущаешь, что в них "пульсирует" сердце автора. Очень люблю Акиру Курасаву, Алена Рене, Франсуа Трюффо, и моя любовь сложилась и закрепилась достаточно давно. А фильм "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана в определенном смысле для меня эталон.

Современное кино совершенно разнообразно. Есть даже кино, которое этим словом называть неприлично. Например, в Азербайджане, к великому моему сожалению и стыду, словом "кино" широкая публика, а иногда даже и люди, причисляющиеся к интеллигенции, называют сериалы. И даже не видят разницы между этими понятиями. Есть немало зрителей, которые смотрят то, что соответствует их, выражаясь мягко, не самым утонченным запросам. Поэтому так называемое "кино" представляет собой невероятно широкий спектр самых полярных понятий.

Духовность, личностность, глубина мышления, утонченность эстетических принципов - это обязательное условие творчества. А основная масса потребителей аудиовизуальной продукции, (я объединяю под этим термином сразу все: видео в Интернете, кино в кинотеатрах, фильмы в Сети и телевидение), считают кино средством времяпрепровождения, чуть ли не дополнением к попкорну и смартфону. Для таких зрителей считается более приемлемым кино, где больше движения, больше криков, экшн. И если там еще присутствуют некие комические (а на самом деле физиологические) кривляния, или, мягко скажу, пикантные сцены, и чем они ярче, а на самом деле, чем они менее пристойны, тем выше порой считается качество такой продукции.

Народ - это священная категория для каждого, кто занимается педагогикой, медициной, производством некоей продукции, способной произвести воздействие на психику, мышление, потребность к познанию, например, фильмов. Если кто-то стремится усугубить такие наклонности, которые я только что назвал, и тем самым получить хороший рынок для своей продукции, это преступники, моральные уроды. Может быть, в уголовном кодексе о них ничего не написано и цензуры нет никакой, но они ведь доводят до точки кипения возмущение интеллигенции и людей, обладающих моральным правом судить об искусстве. Надо осознавать, что такие производители мусора способны навредить обществу гораздо сильнее, чем отъявленные уголовники.

Я глубоко убежден, что мироздание позитивно, потому что вся структура Вселенной (структура физического состава всего мироздания, я сюда присовокупляю и природу человека) - безусловно, позитивна. Цифры - бесконечны, пространство - бесконечно, время - тоже, а главенствующий инстинкт человека - жажда жизни, что также включает в себя инстинкт самосохранения и великий, прекраснейший репродуктивный инстинкт, стремление оставить потомство!

Я не верю ни в какой конец света, потому что если взять даже какие-то графические выражения, например, точку - она мала, но она может быть разделена на миллиард мелких точек, и даже самая маленькая из них тоже может быть разделена на миллиард. Никогда не исчезает ничего. И когда мне кто-то какими-то художественными средствами пытается доказать обратное, главный инструмент моей человеческой сущности, состоящий из мышления, укрепленный интуицией, опытом, душою, сердцем, наконец, никогда с этим не соглашается.

В моих фильмах происходят очень драматичные истории: гибнут люди, совершается предательство, герои сталкиваются с чудовищной несправедливостью, познают трагедию одиночества - но все это приводит к абсолютному катарсису.

Грязь, безусловно, существует. Я, как и все люди, ее вижу и страдаю от этого. Но весь фокус в том, что она не способна одержать верх, ее побеждает стремление людей к самоочищению. Я не признаю смакования грязи. Считаю, это хорошая часть моего воспитания. Надо быть чистоплотным. А если ты не чистоплотный, да еще и врун, и ты хочешь сказать, что жизнь - это гадость и грязь, в то время как молодая мать в родильном доме принесла на свет ребенка и на ее лице написано вселенское счастье, то нет тебе оправдания.

Всегда, когда мои работы как-то отмечаются, я думаю, прежде всего, что это достижение азербайджанца, а уже потом мое лично. Свой первый приз - гран-при Фестиваля студентов-кинематографистов СССР, я получил в 1965 году. У меня есть различные регалии, я много раз выходил на сцену и получал награды. Мои фильмы показывают в разных странах. И я уже давно сделал свой выбор: наиглавнейшая награда для меня - это когда я вижу слезы очищения на глазах зрителей.

После показа моего фильма "Умереть отмщённым. Письма из прошлого" зрители каждый раз ждут своей очереди, чтобы подойти и поблагодарить. Так было даже в Стокгольме, хотя шведская публика отличается определенной сдержанностью, до их сердца, как обычно говорят все, кто их знает, очень нелегко достучаться. В Грузии на фестивале имени святого Георгия православный священник отец Иосиф вручал мне гран-при, и у него на глазах были слезы. И он сказал: "Самые высокие идеалы нашей веры отражены в этом фильме". А я считаю, что нашей веры. Но это был для меня мега-приз, потому что идея единства Бога и братства всех чистых душою и верующих людей Земли, в то время, которое мы сейчас проживаем, достойна, пожалуй, быть названной наиважнейшей.

Франгиз Агаларова