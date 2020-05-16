Арифу Гулиеву исполнилось 70 лет

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает мастер смеха, актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, народный артист Ариф Гулиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с юбилеем народного артиста поздравил известный режиссер, директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.

"Ариф Гулиев на протяжении долгих лет на сцене Академического музыкального театра дарит публики радость и прекрасное настроение. Однако актер работал и в других театрах нашей страны, снимался в художественных и телевизионных фильмах. Был главным героем телеспектаклей. Своим уникальным, неповторимым творческим подходом он завоевал симпатию и любовь публики.

Искренний, душевный актер, проводя встречи с тружениками в удаленных регионах нашей страны, с военнослужащими на линии фронта и в военных частях - показал, что он всегда близок к народу.

Очень сожалею, что юбилей Арифа Гулиева пришелся на период, когда весь мир содрогнула пандемия. Верю, что эта беда скоро закончится, и театры вновь возобновят свою деятельность. И наверно тогда 70-летний юбилей большого мастера смеха будет отмечен на высоком уровне.

Пользуясь случаем, от имени всего нашего коллектива поздравляю Арифа Гулиева с юбилеем, желаю ему здоровья, долгих лет, и жизни наполненной положительными эмоциями", - сказал Лалаев.

Отметим, что Ариф Гулиев родился 16 мая 1950 года в Али-Байрамлы (сейчас - Ширван). В 1968 году окончил факультет "Актер драмы и кино" Бакинского культурно-просветительского техникума (сейчас - Бакинский гуманитарный колледж). По назначению был направлен на работу в Мингячевирский государственный драматический театр.

В 1973 году Ариф Гулиев поступил на актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который окончил в 1979 году.

В 1975 году получил приглашение в Театр музыкальной комедии (сейчас - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр).

На театральной сцене он воплотил ряд ярких и запоминающихся образов. В творческой деятельности Гулиева большое место занимает азербайджанское телевидение - телеспектакли с его участием завоевали любовь у зрителей.

Зрительской аудитории актер также хорошо известен по работе в таких фильмах как Bəyin oğurlanması ("Украли жениха"), Bəxt üzüyü ("Обручальное кольцо"), O dünyadan salam ("Привет с того света"), Qəm pəncərəsi ("Окно печали"), Mənim ağ şəhərim ("Мой белый город") и других.