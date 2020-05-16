В Азербайджане запущен проект, посвященный месяцу и празднику Рамазан

Известные и молодые исполнители приняли участие в проекте Mədəniyyət TV и министерства культуры Азербайджана, посвященного месяцу и празднику Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно фетве Управления мусульман Кавказа (УМК), месяц Рамазан приходится с 25 апреля по 24 мая. Композиция "İlahi, rəhm et!" (Всевышний, помилуй!) написана на слова Рены Мирзоевой и музыку Пике Ахундовой. Автор идеи проекта - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов, режиссёр - Али Гусейнов.

Композиция начинается исполнением народным артистом Азербайджана Мансумом Ибрагимовым азана - призыва на молитву.

В проекте приняли участие - народные артисты Самир Джафаров, Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Нурлан Новрасли, Инара Бабаева, Сабина Бабаева, вокалисты Азер Рзазаде, Джавид Самедов, Забита Алиева, Камиля Набиева, детский хор "Bənövşə" имени Афсара Джаванширова Азербайджанского телевидения и радио под управлением Зульфии Ибрагимовой.