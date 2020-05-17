YARAT представит уникальный проект в городской среде

Значимость музеев неоценима. Музеи всегда являлись основными институтами, выполняющими важнейшие культурные функции. Это физические хранители истории и культуры человечества, его духовных и материальных ценностей, а также тайн и загадок общества. Любой музей - место, где человек имеет возможность почувствовать себя частью событий мирового масштаба, оценить и вдохновиться реликвиями, дошедших до нашего времени, побыть наедине с собой, привести в порядок мысли и предаться медитации, созерцая красоты окружающего мира.

В честь музеев на международном уровне был учрежден тематический праздник, отмечаемый ежегодно 18 мая. Наиболее яркой традицией даты стала известная всему миру "Ночь музеев", во время которой музеи продлевают режим работы и готовят для посетителей нестандартные мероприятия.

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 традиционная международная акция "Ночь музеев", вынуждена подстраиваться под события в мире и впервые пройдет в необычных форматах.

18 мая Пространство современного искусства YARAT планирует проведение мультимедийного проекта в городской среде при поддержке Государственного управления культуры города Баку.

Публике будет представлен эксклюзивный сборник художественных произведений, из которого можно будет узнать много нового о музейных коллекциях и выставочных проектах на различные темы и из разных исторических периодов. Художественные экспонаты представляют - Азербайджанский национальный музей ковра, Музей живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, Национальный музей Венгрии, Арт-центр имени Марка Ротко (Латвия), Музей моды (Латвия) и Пространство современного искусства YARAT.

Благодаря новейшим современным технологиям появилась возможность увеличения стандартной аудитории. Произведения из коллекций и выставочных проектов ряда музеев будут показаны жителям города, находящимся в самоизоляции, видеопроекциями в среде их проживания. Зрители акции познакомятся с экспонатами музеев наблюдая показ из окон и балконов своих квартир, расширят свой кругозор и приобретут возможность поразмышлять на тему художественного творчества, не выходя из дома.

Партнерами проекта являются - ПЛАТФОРМА АРТ, Исполнительная власть Ясамальского района, посольство Венгрии, посольство Латвии, Баку Гёте Центр и Азербайджанский национальный музей ковра.

События мультимедийной акции "Ночь музеев" будут освещены на цифровой платформе YARAT.

Н. Гасымова