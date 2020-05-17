В Международный день музеев будет организован виртуальный тур в Девичью башню

18 мая в Международный день музеев Музейный центр "Ичеришехер" при Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" впервые представит Девичью башню в программе "World Heritage 3D Scanning" - 3D Сканирование мирового наследия. Проект будет проводиться в сотрудничестве с немецкой компанией EKМ Global Consulting GmbH. (www.ekmgc.de) и стартапера по культурному наследию Сабины Зулаловой (sabinazulalova.com).

Как сообщили Trend в Музейном центре "Ичеришехер", в 2020 году исполняется 20 лет со дня включения национального достояния азербайджанского народа - Ичеришехер вместе с Комплексом Дворца Ширваншахов и Девичьей башней в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az. По этому случаю Музейный центр "Ичеришехер" дает старт новому проекту - сканированию объектов культурно-исторического наследия в Ичеришхер, первым из которых станет Девичья Башня.

Программа "World Heritage 3D Scanning" - это визуализация и документирование архитектурно-исторического памятника, где создаются специальные файлы - цифровая архивация объекта культурного наследия. DWG файл-это трехмерный файл для любого трехмерного Software(программное обеспечение). При сканировании объект в полном размере сохраняется в цифровых носителях, которые могут применяться во время профессиональной реконструкции или восстановления этих памятников в связи с разрушениями и катаклизмами. Так же впервые будет представлен 3Д виртуальный тур 360 по Девичьей Башне с пунктами информации на двух языках по всем этажам и визуализацией панорамного вида на город с вершины башни и линк для виртуального тура embed code, который можно разместить на собственном сайте.

Это первый проект такого формата, в котором будет заложено начало цифрового архивирования всех достопримечательностей Азербайджана. В сфере менеджмента культурного наследия, в которой очень важна точность и профессиональная документация данных по объектам наличие 3Д сканирование играет исключительную роль. Эта функция создает более точные и детализированные данные о памятнике, поможет в будущих консервационных и реставрационных работах, а также окажет большое воздействие на дальнейшие археологические исследования.

Девичья башня - самый великолепный и величественный историко-архитектурный памятник Баку.

Высота Девичьей башни составляет 28 метров на севере и 31 метр на юге, а толщина стен - 5 метров. Памятник дополнен контрфорсом примерно такой же высоты и имеет цилиндрическую форму. В башне имеется восемь ярусов. Связь между этажами поддерживается лестницей. Многие исследователи отмечают, что Девичья башня изначально была построена для религиозных целей и была местом поклонения. По мнению некоторых ученых башня является зороастрийским храмом. Поэтому они относят ее к VIII-VII векам до н.э. Также предполагается, что памятник использовался в качестве обсерватории. Некоторые же ученые считают Девичью Башню укреплением, включенным в общую систему обороны государства Ширваншахов, и отмечают, что она использовалась для передачи сигнала тревоги другим крепостям в случае опасности.

С 3D виртуальным туром по Девичьей башне можно ознакомиться по ссылке: https://my.matterport.com/show/?m=fCqwS9zmrY7