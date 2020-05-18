В Норвегии нашли источник вдохновения для известнейшего романа Агаты Кристи

Идея знаменитого романа Агаты Кристи "Убийство Роджера Экройда", возможно, принадлежит не ей, а норвежскому писателю,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, британская переводчица Люси Моффат, которая живет в Норвегии, предполагает, что нашла книгу, откуда всемирно известная писательница взяла идею разгадки своего детективного повествования.

Речь идет о норвежском писателе Стэне Ривертоне и его романе "Железная коляска" (Jernvognen).

Как напоминает The Guardian, (внимание, далее раскрывается сюжет романа Агаты Кристи - ИФ) в романе "Убийство Роджера Экройда" британская писательница использует литературный прием ненадежного рассказчика и убийцей оказывается сам повествователь. Тот же самый прием использован и в романе Ривертона, впервые опубликованном в Норвегии в 1909 году.

Произведение Кристи было напечатало в Великобритании в 1926 году. Роман Ривертона появился в Британии уже после "Убийства Роджера Экройда", переведенная на английский книга была издана только в 2005 году.

Однако Люси Моффат, которая сделала собственный перевод "Железной коляски", обнаружила, что в британском журнале детективных произведений Tip Top Stories, который выходил в 1923-1924 гг. был напечатан перевод норвежского романа.

Журнал в последствии был объединен с журналом Sovereign Magazine, где уже сама Кристи печаталась в 1926 году под псевдонимом.

Представитель издательства Lightning Books, где был опубликован перевод Моффат, отмечает, что никто не берется утверждать, что Агата Кристи позаимствовала идею романа у Стэна Ривертона.

Как отмечает The Guardian, точно известны как минимум два источника вдохновения Кристи для написания "Убийства Роджера Экройда". В частности, в письме генерал-губернатору Британской Индии лорду Луису Маунтбаттену она выражала благодарность за идею сделать рассказчика убийцей. В том же письме она отмечала, что ее зять Джеймс высказал похожее предложение.

Правнук знаменитой британской писательницы Джеймс Причард с подозрением относится к предположениям, что Агате Кристи нужна была мужская помощь, чтобы придумывать сюжеты для романов. Он напоминает, что хорошей книгу делает не идея, а то, как она написана. "Возможно она его (роман Ривертона - ИФ) и читала, она очень много читала. А может, и не читала", - заключил он.