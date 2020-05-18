Названа величайшая песня в истории «Евровидения»

Песня Waterloo группы ABBA была названа величайшей песней в истории песенного конкурса "Евровидение". Об этом сообщает BBC News со ссылкой на опрос, проведенный среди телезрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, шведская группа победила с данной песней на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году. Композиция возглавила чарты ряда стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы. В итоге по всему миру было продано более шести миллионов ее копий.

18 марта стало известно об отмене "Евровидения 2020". Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Вместо финала песенного конкурса прошло онлайн-шоу "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light).

В то же время организаторы конкурса объявили, что в 2021 году он состоится в нидерландском Роттердаме.