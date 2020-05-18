Очередной выпуск проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" был посвящен творчеству Арифа Бабаева

Очередной выпуск проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), транслируемого в прямом эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) из Международного центра мугама, был посвящен творчеству видного представителя азербайджанского мугамного искусства, народного артиста, профессора Арифа Бабаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе программы писатель-драматург Ильгар Фахми и проректор Азербайджанской национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова рассказали о творчестве и заслугах известного ханенде в развитии азербайджанского мугамного искусства.

Было отмечено, что Карабахская земля, имеющая древнюю историю, является неисчерпаемым родником народных музыкальных талантов, краем богатейших духовных и культурных традиций, родиной многих выдающихся азербайджанских ученых, писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства. Певческое искусство прошло славный исторический путь развития в одном из красивейших уголков Азербайджана, обладающих богатыми традициями - Карабахе. Видные знатоки мугама, передавая в устной форме из поколения в поколение азербайджанские мугамы, теснифы и песни, донесли его до настоящего времени. Каждый из них сумел сохранить богатое наследие своих мастеров, и внеся свой вклад в сокровищницу мугама, оставил глубокий след в музыкальной культуре Азербайджана. Одним из известных представителей азербайджанской певческой школы, достойным продолжателем творчества великих мастеров мугама является профессор Ариф Бабаев, который на протяжении многих лет успешно работает в области преподавания мугама. В программе был подробно освящен творческий путь обладателя ордена "Шохрат" и "Истиглал" Арифа Бабаева.

В исполнении его учеников - заслуженных артистов Эльнура Зейналова, Севиндж Сарыевой, ханенде Гюлай Зейналлы - прозвучали мугамы и теснифы из репертуара ханенде. Исполнители выступили в музыкальном сопровождении заслуженных артистов Эльчина Гашимова (тар), Эльнура Ахмедова (кяманча) и Камрана Керимова (нагара).

Отметим, что съемки проекта транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире на телеканале Mədəniyyət (Культура). Также за трансляциями можно наблюдать на странице Центра мугама в Facebook. С анонсами концертов можно ознакомиться на его страницах в социальных сетях.