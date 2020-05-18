Азербайджанская писательница удостоена Георгиевской медали

Азербайджанская писательница Сария Мамедова по решению Президиума Российского союза писателей награждена Георгиевской медалью за вклад в развитие русской культуры и литературы, сообщает Day.Az со ссылкой на РСП.

Медаль "Георгиевская лента 250 лет" учреждена в соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ "Об общественных объединениях" (82-ФЗ) и имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в развитие русской культуры и литературы. Награда учреждена Российским союзом писателей в год празднования 250-летия Георгиевской ленты. Медаль вручается номинантам конкурса "Георгиевская лента". Награда будет вручаться на торжественной церемонии к 75-летию окончания Второй мировой войны после завершения карантина из-за пандемии коронавируса.

Сария Мамедова - член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей, Интернационального союза писателей, индивидуальный член Евразийской творческой гильдии (Лондон). С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Имеет ученую степень кандидата химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений, лауреат многих национальных и международных литературных премий, премии "Писатель года" (2013-2015 гг.), кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", обладательница "Золотого пера Руси - 2018", имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.