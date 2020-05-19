Вышел в свет первый трейлер фильма "Сугра и сыновья" совместного производства Baku Media Center и Buta Film

Продемонстрировано первое презентационное видео фильма "Сугра и сыновья" совместного производства Baku Mediа Center и Buta Film.

Как сообщает Day.Az, фильм, созданный при тесном сотрудничестве с германской кинокомпанией Salar Film и французской Arizona Production, повествует о судьбах людей в азербайджанском селе в период Второй мировой войны.

Большинство съемок фильма состоялись в селе Суговушан Дашкесанского района. Фильм имеет интригующую сюжетную линию. Сугра вместе с двумя сыновьями живет в горном селе. Ее муж участвует в сражениях Второй мировой войны. Долгое время Сугра не получает вестей от мужа, а в это время приходит повестка о призыве на службу старшего сына. Беспокоясь о том, что после мужа потеряет и сына, Сугра впадает в замешательство, и в итоге отправляет своего старшего сына к беглецам, которые скрываются в горах. После этого в лице местного представителя власти она сталкивается с тяжестями войны и империализма. Ее ожидает жизнь, полная любови и ненависти. Одним из авторов сценария фильма и режиссером является Ильгар Наджаф. В творческом составе фильма представлены европейские специалисты. Оператор-постановщик фильма - член Европейской киноакадемии Айхан Салар (Германия), звукорежиссер - Михаэль Менцке (Германия), авторы сценария Асиф Рустамов и Рольф Жан Миннебу (Нидерланды).

В фильме наряду с такими известными актерами, как Гурбан Исмаилов, Гюнеш Мехтизаде, Халида Гулиева, Ильгар Джахангир, Расим Джафар, Айдан Гасанзаде, также дебютировали такие молодые актеры, как Гумбат Ахмедзаде, Паша Мамедли. Эти молодые люди - жители Дашкесанского района. В ходе съемок в нескольких эпизодах также принимали участие жители села Суговушан. Ожидается, что фильм, повествующий о грозных перипетиях Второй мировой войны, наряду с широкой публичной демонстрацией в стране, также будет представлять Азербайджана на международных фестивалях.