В Лувре заявили, что "Мона Лиза" не продается
Представители Лувра, одного из старейших музеев с обширной историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, прокомментировали РЕН-ТВ предложение продать картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза",
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Национальные французские коллекции неотъемлемы от государства, то есть продать их невозможно", - пояснили в музее.
Напомним, крупный бизнесмен Стефан Дистангиан посоветовал французским властям продать "Мона Лизу" за 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть последствия экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Предприниматель считает, что Париж должен продать ценный актив, и отметил, что картин во Франции много.
"В 2020 году мы должны получить деньги там, где они есть. Так что продавайте семейные драгоценности", - пояснил свою точку зрения Дистингиан.
Напомним, что "Мона Лиза", также известная как "Джоконда", была написана примерно между 1503 и 1505 годами. По одной из версий, на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца Франческо дель Джокондо.
В Лувре шедевр кисти Леонардо хранится с 1793 года.
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