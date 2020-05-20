Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира

Произведения Этибара Гасанзаде вошли в пятый и шестой тома Антологии избранных стихов тюркского мира, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этибар Гасанзаде - поэт, публицист, член Союза писателей Азербайджана, лауреат национальных литературных премий, президентский стипендиат. Является членом ОО "Талантливые инвалиды", Евразийской федерации культуры, искусства, литературы и науки (ASKEF), Союза литераторов и писателей тюркского мира.

Он родился в 1992 году в Дашкесане, окончил Бакинский славянский университет. К творческой деятельности приступил в 2014 году. Выпустил более тридцати книг, сборников стихов и альманахов. На его стихи написаны три песни.