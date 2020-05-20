Песня, принесшая Азербайджану победу на "Евровидении", зазвучала по-новому

Девять лет назад лирический хит "Running scared" в исполнении Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал победил на международном песенном конкурсе "Евровидение-2011", проходившем в Дюссельдорфе.

Данная победа была первой для Азербайджана за время участия в конкурсе и дала право проведения "Евровидения-2012" в Баку, которое прошло с огромным успехом в Crystal Hall - сегодня песня "Running scared" зазвучала по-новому, передает Day.Az.

Специально для официального YouTube канала "Евровидения" победители конкурса 2011 года Э.Гасымов и Н.Джамал исполнили свой лирический хит вместе с представительницей Азербайджана на "Евровидении-2020" певицей Самирой Эфенди.

Поклонники исполнителей в своих комментариях к видео в YouTube отмечают, что этот вариант мог бы стать идеальным саундтреком к фильму, приводя в пример вампирскую сагу "Сумерки".

Отметим, что именно С.Эфенди будет представлять Азербайджан на "Евровидении-2021", которое пройдет в нидерландском городе Роттердам - именно здесь оно должно было состояться и в 2020 году, но было отменено из-за пандемии коронавируса и проведено online в формате специального шоу вне конкурса и без голосования.

Отметим, что ранее, будучи участницей online-проекта Eurovision Home Concerts, Самира Эфенди исполнила евровидийный хит Сафуры Алиевой "Drip-Drop", принесший Азербайджану пятое место на "Евровидении-2010".