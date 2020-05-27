Памяти Наили Ибрагимовой. С любовью и теплом!

Памяти заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора Наили Ибрагимовой посвятили композицию поэтесса и пианистка Захра Бадалбейли (Баку) и скрипач, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист, президентский стипендиант, входящий в "Золотую Книгу" молодых талантов Азербайджана, Эльвин Ходжа Ганиев (Берлин).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На самом деле, я поражена тем, что написал Эльвин под своим постом - так как во мне эта музыка вызывает точно такие же чувства - ностальгии, грусти, вызывает образы дорогих ушедших людей. И я хотела бы посвятить данное исполнение любимому педагогу по аккомпанементу Наиле Алиевне Ибрагимовой в ее дату рождения. Женщине, чья походка завораживала, а каждое движение - было наполнено грацией, женственностью. Для меня она была не только педагогом, но и тётей, которая заботливо относилась ко всем стадиям нашего взросления, давая мудрые и четкие советы. При этом - она наполняла свои беседы юмором и теплом. Именно тепло исходило от ее поразительной̆ улыбки. Она искренне удивлялась и поражалась нелепым событиям, очень эмоционально реагировала на переживания близких людей. Не говоря еще и о том, что быть супругою гениального музыканта - отдельная Работа. Мне очень Вас не хватает, дорогая и любимая всеми нами, обворожительная Неля Алиевна. И Ваш голос звучал в каждом такте моего исполнения Вокализа.

С любовью и теплом!", - отметила Захра Бадалбейли.

Наиля Ибрагимова - выпускница специальной музыкальной школе имени Бюльбюля при Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Была супругой народного артиста СССР, ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли. Известна как исполнительница на фортепиано произведений мировых классиков, среди которых Бах, Моцарт, Бетховен, Шуман, Равель, Рахманинов, Гара Гараев и другие. Возглавляла кафедру концертмейстерского мастерства БМА, автор книги "История, теория и практика концертмейстерского мастерства в Азербайджане", которой по сей день пользуются преподаватели многих музыкальных учебных заведений, ряда методических рекомендаций и учебных пособий. Наиля Ибрагимова воспитала целую плеяду замечательных молодых исполнителей, получивших международное признание и награды.