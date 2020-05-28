Центр мугама представил онлайн-лекцию о творчестве Гусейнгулу Сарабского

Международный центр мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") представил онлайн-лекцию, посвященную творчеству Гусейнгулу Сарабского (1879-1945 годы), сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Проект "Unudulmayanlar", посвященный корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Международного центра мугама, является одним из интересных проектов учреждения.

Очередная лекция проекта посвящена Гусейнгулу Сарабскому - народному артисту, выдающемуся актеру, оперному певцу, режиссеру, педагогу, известному театральному деятелю, который занимает особое место в истории азербайджанской национальной музыкальной культуры. Обширную информацию о жизни и творческой деятельности Гусейнгулу Сарабского зрителям представила музыковед, профессор Наиля Рагимбейли.

Гусейнгулу Сарабского называют великим Меджнуном азербайджанской сцены. Он был первым и самым известным исполнителем роли Меджнуна в опере великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун". Эта опера является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой всего мусульманского Востока. Роль Меджнуна принесла Сарабскому такой успех, что в последующие 30 лет он исполнил ее около 400 раз.

Невозможно представить без Гусейнгулу Сарабского историю мугамной оперы, являющейся уникальной страницей мирового оперного искусства, сочетающего в себе музыкальные и театральные традиции Востока и Запада. Он исполнял партии в операх и опереттах Узеира Гаджибейли - "Асли и Керем" (партия - Kерема), "Шейх Санан" (Шейх Санан), "Шах Аббас и Хуршуд Бану" (Шах Аббас), "Рустам и Сохраб" (Сохраб), "Не та, так эта" (Сарвар), "Муж и жена" (Mарджан бек), "Аршин мал алан" (Аскер), а также партии Шаха Исмаила в опере "Шах Исмаил" Муслима Магомаева, Ашуга Гариба в опере "Ашуг Гариб" Зульфугара Гаджибекова.

Отметим, что цель проекта "Unudulmayanlar" - погружение зрителей в мир искусства и мугамного наследия, а также популяризация богатой коллекции национальных музыкальных инструментов, творчества корифеев мугама среди широкой аудитории.