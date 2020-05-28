Медийные личности Азербайджана и других стран поздравляют с Днем Республики

В азербайджанском сегменте соцсетей представлены видео и фото медийных личностей и звезд, посвященные Дню Республики - 28 мая, Day.Az со ссылкой на Trend. В этом года страна отмечает 102-ю годовщину создания первой на мусульманском Востоке парламентской республики - Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920). День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник. Этот день отмечают не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Велопутешественник Рамиль Зиядов с флагом Азербайджана на протяжении семи лет исколесил по странам и континентам около 100 тысяч километров!

Заслуженная артистка Азербайджана Рашида Рашид, дочь прославенного исполнителя Рашида Бейбутова, представила композицию "Азербайджан".

Пианистка, лауреат международных конкурсов Вюсаля Амирбекова из Омана вместе с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой представила композицию из репертуара великого Рашида Бейбутова "Зибейда".

Очень интересное фото, отображающее цвета флага Азербайджана, представила директор Азербайджанского культурного центра и Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Егяна Салман.

Композитор Севиндж Тофиггызы представила композицию "Азербайджан - страна героев" в исполнении юной Говхар Гафаровой.

Дизайнер Гюльнара Халилова поделилась посещением могилы одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде, который похоронен в Анкаре.

Заслуженная артистка Севда Алекперзаде представила композицию "Азербайджан", которая была исполнена вместе со всемирно известным Сами Юсуфом и большим коллективом.

Художница Захра Мамедова специально к знаменательной дате создала картину "Три цвета независимости"

Телеведущий Салех Багиров поделился композицией народной артистки Зульфии Ханбабаевой "Азербайджан"

Поэтесса Татьяна Артемкина читает стихотворение "Да здравствует, мой родной Азербайджан!"