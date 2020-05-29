Заслуженный артист Азербайджана заразился коронавирусом

Госпитализирован главный директор Иреванского азербайджанского государственного драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Сарвар Алиев, у него выявлен коронавирус.

Как сообщает Day.Az, директор театра, состояние которого сейчас стабильно, почувствовав первые признаки болезни, не обратился к врачу. Однако чувствуя ухудшение своего состояния, Алиев все же вызвал врача.

По словам заслуженного артиста, он беспокоился о членах своей семьи, однако их результаты тестов оказались отрицательными.

Добавим, что ранее заслуженная артистка Азербайджана, актриса Театра юного зрителя Шафаг Алиева заразилась коронавирусной инфекцией.