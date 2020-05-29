https://news.day.az/culture/1239289.html Заслуженный артист Азербайджана заразился коронавирусом
Заслуженный артист Азербайджана заразился коронавирусом
Госпитализирован главный директор Иреванского азербайджанского государственного драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Сарвар Алиев, у него выявлен коронавирус.
Как сообщает Day.Az, директор театра, состояние которого сейчас стабильно, почувствовав первые признаки болезни, не обратился к врачу. Однако чувствуя ухудшение своего состояния, Алиев все же вызвал врача.
По словам заслуженного артиста, он беспокоился о членах своей семьи, однако их результаты тестов оказались отрицательными.
Добавим, что ранее заслуженная артистка Азербайджана, актриса Театра юного зрителя Шафаг Алиева заразилась коронавирусной инфекцией.
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