В этом году фестиваль “ЖАРА” в Баку не состоится

"Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, из-за пандемии коронавируса и сложностей, которые она внесла в проведение массово-зрелищных мероприятий по всему миру, мы вынуждены перенести музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку на 2021 год с 28 июля по 1 августа".

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Instagram написал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), который является одним из организаторов данного фестиваля.

"Концертная программа и приглашённые артисты останутся прежними. Более того, мы добавим множество приятных сюрпризов и неожиданных имён! Вы не пропустите выступления любимых исполнителей, а, напротив, получите ещё больше хитов со сцены "ЖАРЫ"! Мы используем это время по максимуму и прокачаем наш фестиваль до нового уровня! Все билеты, приобретённые в этом году, будут действительны в следующем! Никаких дополнительных оплат не потребуется, даже в случае повышения стоимости в 2021 году.

Для подробной информации обращайтесь: +994503002862. К тому же, в 2021 году на территории Sea Breeze будут достроены все запланированные объекты: апартаменты, виллы, отель, бассейны и зоны отдыха, чтобы вы смогли в полном объёме насладиться фестивалем и с комфортом пребывать на живописном побережье Каспийского моря! Мы подготовим для вас самую незабываемую ЖАРУ! Спасибо, что всегда с нами!", - отметил он.