Московская школа кино организует онлайн-лекцию Аддиса Гаджиева

При организации Московской школы кино 10 июня пройдет онлайн-мероприятие, в ходе которого вице-президент гильдии художников кино и ТВ Союза кинематографистов России, художник-постановщик, наш соотечественник, проживающий в России, Аддис Гаджиев расскажет об искусстве отражения художниками смыслов в музыкальных видео на экране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Moscow film school.

На встрече он поделится своим опытом художественной постановки музыкальных видео, расскажет, чем работа с клипами отличается от работы с кино, и с какими сложностями может столкнуться художник-постановщик, добавляя в картину звук.

"Визуальные и звуковые элементы, обладая своим особенным языком, пересекаясь и взаимодействуя, рождают уникальный вид сторителлинга, - работа с ним требует особого подхода.

Художник-постановщик в кино - в первую очередь хороший руководитель и организатор, который при этом отлично знаком со всеми тонкостями съемочного процесса, начиная от выставления света на съемках, и заканчивая всеми этапами постпродакшена. Цитируя Аддиса Гаджиева, отметим, что "художник кино отличается от дизайнера тем, что он должен уметь передавать эмоции пространства", - отмечено в сообщении на сайте.

Отметим, что художник-постановщик родился в Баку в семье известного азербайджанского мастера кисти, народного художника Алтая Гаджиева (1931-2019 годы). Окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде в Баку, а затем поступил во ВГИК в мастерскую "Художник кино и телевидения".

Специализация: кино, театр, телевидение, дизайн, декоративное оформление и телевизионная реклама, станковая живопись, станковая и книжная графика.

С 2010 года также выступает в качестве режиссера телевизионной рекламы.

За более чем 30-летнюю практику в кинематографе, на телевидении и в театре стал автором изобразительного решения множества художественных фильмов, телепроектов и большого числа телевизионной рекламы как в России, так и за рубежом. Также является сценографом ряда спектаклей и крупных торжественных церемоний и концертов, в том числе премий "ТЭФИ" и GQ. Автор множества живописных полотен, хранящихся во многих частных и государственных галереях по миру. Член Союза художников Азербайджана, Союза дизайнеров России и Союза кинематографистов России.

Успешно совмещает работу в кино, живописи и графике с общественной деятельностью: с 2013 года входит в состав правления Союза кинематографистов РФ.

Лауреат ряда премий в телевизионной рекламе и кино.