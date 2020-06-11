Народный артист Теймур Мустафаев скончался от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению TƏBİB, Мустафаев Теймур Агахан оглу (1939 г.р.) 04.06.2020 года поступил в лечебное учреждение "Ени клиника" из дома на карете скорой помощи с диагнозом двусторонней пневмонии COVID-19, острой дыхательной недостаточности, сердечно-легочной недостаточности, сахарным диабетом II типа (тяжелой формы), ишемической болезнью сердца в тяжелом состоянии и был помещен в реанимацию.

"Сразу после поступления пациент прошел соответствующее обследование и был подключен к ИВЛ. По назначению врача-инфекциониста его начали лечить от COVID-19. Несмотря на усилия врачей, 11.06.2020 года в 15:30 была отмечена биологическая смерть", - говорится в сообщении.