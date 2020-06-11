Народный артист Теймур Мустафаев скончался от коронавируса
Народный артист Теймур Мустафаев скончался от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению TƏBİB, Мустафаев Теймур Агахан оглу (1939 г.р.) 04.06.2020 года поступил в лечебное учреждение "Ени клиника" из дома на карете скорой помощи с диагнозом двусторонней пневмонии COVID-19, острой дыхательной недостаточности, сердечно-легочной недостаточности, сахарным диабетом II типа (тяжелой формы), ишемической болезнью сердца в тяжелом состоянии и был помещен в реанимацию.
"Сразу после поступления пациент прошел соответствующее обследование и был подключен к ИВЛ. По назначению врача-инфекциониста его начали лечить от COVID-19. Несмотря на усилия врачей, 11.06.2020 года в 15:30 была отмечена биологическая смерть", - говорится в сообщении.
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