Теймура Мустафаева похоронят завтра в Джалилабаде

Народный артист Теймур Мустафаев будет похоронен завтра в Джалилабадском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил певец Юсиф Мустафаев.

По его словам, тело народного артиста завтра утром будет доставлено в родное село Алар: "Супруга и сын артиста похоронены там. Он будет похоронен рядом с ними".