https://news.day.az/culture/1243648.html Теймура Мустафаева похоронят завтра в Джалилабаде
Теймура Мустафаева похоронят завтра в Джалилабаде
Народный артист Теймур Мустафаев будет похоронен завтра в Джалилабадском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил певец Юсиф Мустафаев.
По его словам, тело народного артиста завтра утром будет доставлено в родное село Алар: "Супруга и сын артиста похоронены там. Он будет похоронен рядом с ними".
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