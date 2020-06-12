Мы должны выполнять требования Оперштаба и ВОЗ, чтобы победить коронавирус

Распространение коронавирусной инфекции - это беда, с которой столкнулся весь мир, сказал Trend народный артист, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, композитор Сардар Фараджев, передает Day.Az.

"Это сложный период для всех, но надеюсь, он скоро закончится. Да, может, одних тяготит нахождение дома, других то, что они носят защитные маски, но сейчас мы все должны проявить терпение, чтобы преодолеть эти трудности. В сложившейся ситуации нет другого выхода. Чтобы вести борьбу и противостоять этой инфекции, мы должны исполнять все требования, о которых нам говорят. Люди должны осознать масштаб этой беды", - отметил он.

Народный артист подчеркнул, что крайне важно соблюдение гражданами всех правил и норм карантинного режима.

"Ношение защитных масок в общественных местах должно быть обязательным. Не секрет, что в общественном транспорте бывает много людей и, учитывая риск распространения инфекции, ношение защитных масок и даже одноразовых перчаток просто необходимо. Поэтому ради своего здоровья и здоровья окружающих нужно обязательно соблюдать правила защиты, которые выдвигают Оперштаб и ВОЗ.

Так как я сам пользуюсь общественным транспортом, то заметил, что в салонах автобусов установлены специальные диспенсеры с дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе. Эта идея мне очень понравилась", - добавил народный артист.