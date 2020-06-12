Народный артист Азебайджана, скончавшийся от коронавируса, предан земле

Народный артист Теймур Мустафаев похоронен в Джалилабадском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил певец Юсиф Мустафаев.

"Рано утром тело народного артиста доставили в село Алар Джалилабадского района. Только что мы похоронили его рядом с супругой и сыном".

Отметим, Теймур Мустафаев 11 июня скончался от коронавирусной инфекции.