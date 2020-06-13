Заболевший коронавирусом азербайджанский поэт обратился к общественности

Азербайджанский поэт Шахрияр Дель Герани (Гаджизаде), который проходит лечение от коронавируса в специализированном медицинском учреждении Yeni klinika, обратился к общественности.

Day.Az со ссылкой на АПА представляет его интервью.