https://news.day.az/culture/1244222.html Заболевший коронавирусом азербайджанский поэт обратился к общественности - ФОТО - ВИДЕО
Заболевший коронавирусом азербайджанский поэт обратился к общественности - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанский поэт Шахрияр Дель Герани (Гаджизаде), который проходит лечение от коронавируса в специализированном медицинском учреждении Yeni klinika, обратился к общественности.
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