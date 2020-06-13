Народный артист Салман Гамбаров: Мы должны серьезно относиться к мерам защиты, соблюдать дистанцию

В многолюдных местах, например, в магазинах, а также во время поездок в общественном транспорте люди должны соблюдать социальную дистанцию носить защитные маски.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend известный джазовый музыкант, теоретик-музыковед, композитор, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров.

"Пусть те, кто игнорирует правила карантинного режима, посмотрят новости о том, что происходит в мире, и осознают особую важность их соблюдения. Могу сказать за себя и членов своей семьи - мы придерживаемся всех рекомендаций в сложившейся ситуации. Уже более пяти лет проживаю в поселке Шувелян, и здесь, заходя в магазин, всегда надеваю защитную маску. Недавно наблюдал, как около банкомата стоящие в очереди соблюдали дистанцию примерно в два метра. И если даже в небольших поселках выполняют эти простые правила, то так должно быть и во остальных частях нашего города", - отметил музыкант.

Салман Гамбаров подчеркнул, что при посещении закрытых общественных мест и в транспорте граждане должны серьезно относиться к мерам защиты, в частности, соблюдать дистанцию.

"Например, в Европе в некоторых кафе устанавливают стеклянные перегородки у столиков, которые ограждают посетителей от лишних контактов. Также между столиками увеличили дистанцию, и если, например, раньше в ресторане могли находиться 200 человек, то сейчас только 60-70. Это правильная практика, которую мы можем взять на вооружение",- добавил народный артист.