Центр мугама представил очередной выпуск проекта "Культура, которая нас объединяет"

Гостем очередного выпуска проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), транслируемого в прямом эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) из Международного центра мугама стал народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Очередной выпуск проекта был посвящен творчеству народного артиста, заведующего кафедрой мугама Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Тейюба Асланова.

Гостями прямого эфира также были заслуженный артист Алиага Садиев (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча) и Камран Керимов (нагара).

В программе народный артист рассказал о своем приходе в искусство, поделился воспоминаниями о выдающихся ханенде и педагогах, благодаря которым он познал тонкости мугама.

В прямом эфире было рассказано о педагогической деятельности и учениках Асланова. Народный артист особо отметил особое внимание, уделяемое государством мугамному искусству. Также было подчеркнуто, что благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой мугамное искусство находится на пике своего развития.

Ханенде в прямом эфире выступил с новым репертуаром. В программу были включены отрывки из теснифа "Махур", а также песни азербайджанских композиторов.

Отметим, что съемки проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире в будние дни. Прямые трансляции также демонстрируются на странице Центра мугама в Facebook.