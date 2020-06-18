Умер народный художник Азербайджана Маис Агабеков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в публикации Азербайджанской государственной художественной академии в Facebook.

Маис Агабеков родился в Баку 1 мая 1941 года. В 1961 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу. В 1969 году, окончив образование во ВГИКе, начал работать художником-постановщиком на киностудии "Азербайджанфильм". Агабеков являлся художником-постановщиком фильмов "Бабек", "Насими", "Низами", "Прощай, южный город" и многих других.

С 1965 года его картины были представлены на республиканских и международных выставках.

С 1996 года Маис Агабеков занимался преподавательской деятельностью в Государственном университете культуры и искусства.

В 2000 году удостоен почетного звания Народный художник