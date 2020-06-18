Cкончался народный художник Азербайджана Маис Агабеков
17 июня скончался народный художник Азербайджана Маис Агабеков.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице Азербайджанской государственной художественной академии в соцсети Facebook.
Маис Агабеков родился в Баку 1 мая 1941 года. В 1965 году завершил обучение в Азербайджанском государственном училище им. Азима Азимзаде, а в 1969, после завершения обучения во ВГИКе, начал работать на киностудии "Азербайджанфильм". Агабеков являлся художником-постановщиком многих отечественных фильмов: "Насими", "Бабек", "Низами", "Легенда серебряного озера", "Загородная прогулка", "День казни".
Его картины были представлены на международных выставках в Баку, Москве, Берлине, Алматы, Стамбуле, Вене. Произведения Маиса Агабекова хранятся в Государственном музее Востока, Художественном фонде России, различных азербайджанских музеях и частных коллекциях.
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