Cкончался народный художник Азербайджана Маис Агабеков

17 июня скончался народный художник Азербайджана Маис Агабеков.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице Азербайджанской государственной художественной академии в соцсети Facebook.

Маис Агабеков родился в Баку 1 мая 1941 года. В 1965 году завершил обучение в Азербайджанском государственном училище им. Азима Азимзаде, а в 1969, после завершения обучения во ВГИКе, начал работать на киностудии "Азербайджанфильм". Агабеков являлся художником-постановщиком многих отечественных фильмов: "Насими", "Бабек", "Низами", "Легенда серебряного озера", "Загородная прогулка", "День казни".

Его картины были представлены на международных выставках в Баку, Москве, Берлине, Алматы, Стамбуле, Вене. Произведения Маиса Агабекова хранятся в Государственном музее Востока, Художественном фонде России, различных азербайджанских музеях и частных коллекциях.