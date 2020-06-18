Известные артисты Азербайджана расскажут о культуре и искусстве в период карантина

Гостями передачи Çıxışa doğru, которая выйдет в эфир телеканала Mədəniyyət в 16:30 18 июня, станут народные артисты Азербайджана - известный пианист, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов и известный ханенде Мансум Ибрагимов, а также директор телеканала, заслуженный артист Рамиль Гасымов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В эфире будет затронута роль в развитии культуры передач и проектов, транслируемых в эфире телеканала с первого дня объявления карантинного режима.

Напомним, что с первых дней объявления в стране карантинного режима телеканал дал старт акции Gələcəyini düşün, еvdə qal ("Думай о будущем, оставайся дома").

Телеканал поддерживал проекты, к которым присоединились все учреждения культуры, в частности, проект Evdə qal, musiqisiz qalma ("Оставайся дома, но не оставайся без музыки"). В рамках проекта деятели искусства представляли публике видеоролики со своими выступлениями, снятыми из дома.

Наряду с этим шесть дней в неделю из Международного центра мугама в прямом эфире транслировалась передача Bizi birləşdirən Mədəniyyət, отражающая различные темы культуры.

Солисты Международного центра мугама участвовали в выпусках, посвященных творчеству народных артистов, мастеров мугама Алибабы Мамедова и Арифа Бабаева. В рамках проекта телеканала Əbədiyaşarlarımız были представлены композиции из репертуара известных ханенде.

Также большой интерес у зрительской аудитории вызвали выступления солистов Международного центра мугама, посвященные национальным музыкальным инструментам.

При поддержке телеканала Mədəniyyət и организации Международного центра мугама несколько лет продолжается реализация проектов Unudulmayanlar, Muğam axşamları, Milli musiqi alətlərimiz.

Международный центр мугама, реализующий свою деятельность в период карантина в формате онлайн при поддержке телеканала, продолжает представлять проекты общественности.

Среди них можно отметить работы, посвященные национальным музыкальным инструментам, концерты Muğam axşamları и онлайн-лекции о жизни и творчестве видных ханенде.

Телеканал Mədəniyyət за этот период представил проекты Bizi birləşdirən mədəniyyət, Musiqi dərsi, Evdə öyrən, Azərbaycan aşıqları, XX əsr Azərbaycan operetta inciləri, Opera dünyası, Sərhədsiz musiqi, Muğam ustadları, Azərbaycan muzeyləri, Biz xalqın içindəyik, Bizim Bakı küçələri.