Выживший ребенок Наргиз Гулиева: Люди перестали замечать прекрасное...

Талантливая художница Наргиз Гулиева - лауреат международных и республиканских конкурсов, выпускница Азербайджанской государственной академии художеств. Ее работы были представлены на международном фестивале искусств Salon Art Shopping в галерее Carrousel du Louvre в Париже и галерее Alma Galerie в Вене.

Полотна художницы дарят душевное тепло и умиротворение, и это потому, что сама автор непоколебимо верит, что искусство - это красота, которая обязательно спасет мир.

В интервью Trend Life Наргиз Гулиева рассказала об источниках идей для будущих картин, а также о том, какая атмосфера царит в ее мастерской...

- Наргиз ханым, у многих художников карантинный период прошел очень продуктивно. Расскажите, как вы провели это время?

- В целом мой образ жизни не особо изменился. Жизнь художника - это и так частое уединение, даже вне периода карантина. Особенно, если ты привык работать непосредственно в своей квартире. Лично для меня карантинный период стал возможностью сконцентрироваться на своем творчестве и продумать больше идей, не отвлекаясь ни на что.

За это время я смогла закончить все свои незавершенные картины, написать несколько новых картин и подготовить эскизы для своих будущих работ.

Естественно, все события, происходящие вокруг нас, в частности, пандемия, неблагоприятно воздействуют на наше настроение в целом, и поэтому в своем творчестве я стараюсь отвлечься от всего, обращаясь к позитивным темам и ярким краскам. Моей целью в творчестве никогда не являлась передача негативных чувств.

Я всегда хотела, чтобы люди, смотря на мои работы, получали только положительные эмоции. Мы живем в эпоху информации, большая часть которой является отрицательной. Люди стали черствее, больше времени проводят за гаджетами вместо общения с близкими и уже перестали замечать прекрасное. Возможно, смотря на мои картины, кто-то почувствует прохладу сада в знойный летний день, вспомнит какие тени отбрасываются ярким солнцем и научится видеть прекрасное вокруг нас. Искусство - это красота, которая обязательно спасет мир. Наверное, поэтому в период карантина я больше писала летние пейзажи. Кроме этого, я начала цикл картин "Женщины в национальных костюмах мира", который будет представлен на международной выставке в Дубае.

- Пандемия повлияла на все сферы нашей жизни, в том числе и на область искусства. Наверное, и у вас были намечены выставки или планировалось участие в фестивалях, которые пришлось отложить?

- Кроме того, что я - свободный художник, я являюсь учредителем детской и юношеской студии Nargiz Art Studio. В апреле мы планировали провести благотворительную выставку совместно с посольством Венгрии в Азербайджане. Полученные от продаж средства должны были быть переданы в интернат для детей с нарушением зрения, которые занимаются творчеством. Но, к сожалению, выставку пришлось перенести на неопределенное время. Хочу отметить, что огорчающим фактором для меня стало именно то, что мы приостановили занятия в студии. Дети - прирожденные художники. Не даром Пикассо говорил: "Художник - это выживший ребенок". Ученики являются также источником моего вдохновения. Мне всегда хочется придумывать разные проекты, которые будут их объединять и вдохновлять. Видеть, как они начинают верить в себя - это большая радость.

- В этот период многие музеи мира демонстрируют свои экспозиции онлайн, театры показывают спектакли, музыканты выступают с онлайн-концертами. Какие выставки, концерты, спектакли лично вам было интересно посмотреть?

- В этот период мне удалось посмотреть выставку работ азербайджанского художника-нонконформиста Ашрафа Мурада под названием "Любовь и протест" в онлайн-режиме, проводимую Центром современного искусства YARAT. Хотела бы выразить благодарность YARAT за такие интересные виртуальные проекты - они имеют очень важный и познавательный характер.

- Давайте поговорим о вашем творчестве, расскажите, как к вам приходит замысел картины?

- Источников, из которых ко мне приходят идеи будущих картин, много. Один из них случайный. К примеру, я вижу образ, который не оставляет меня равнодушной, я запоминаю его и дальше разрабатываю. Порой это происходит намеренно. Например, я ищу задумку для своей новой картины. Это можно сделать посредством просмотра работ других художников, старых мастеров или фотографов. Ведь все, что мы видим, остается в нашем подсознании и резко выплывает в новом ключе. Обычно разрабатывая какую-то идею, художник постоянно прокручивает ее в голове, включая усиленную работу мозга. Вот почему ко многим художникам озарение приходит именно во сне. Это не связано ни с чем сверхъестественным, а обусловлено просто особенностями работы человеческого мозга.

- Расскажите о том, какая атмосфера царит в вашей мастерской - играет там музыка, или при создании произведений вам необходима тишина?

- Если честно, я не люблю писать картины в полной тишине. Обычно в мастерской я слушаю спокойную музыку, она звучит фоном и помогает быстро сконцентрироваться на картине. Концентрация очень важна для меня, поэтому я не могу работать, когда рядом люди или, разговаривая с кем-то. Вникнув в картину, не замечаешь, как прошло уже несколько часов, а ты все стоишь перед мольбертом, не чувствуя усталости в ногах. Эти часы абстракции и являются истинными часами творчества.

- Несколько лет назад вы написали и подарили звезде мировой оперы Анне Нетребко ее портрет. Скажите, есть ли в вашей творческой копилке другие портреты известных личностей?

- Да, есть. Это портреты лидеров двух держав - нашего общенационального лидера Гейдара Алиева и великого Мустафы Кемаля Ататюрка. Кроме того, в будущем планирую приступить к написанию образа Шаха Исмаила Хетаи.

- Вы - выпускница Азербайджанской государственной академии художеств... Скажите, часто видитесь со своими педагогами. Сейчас вам важно их мнение о ваших картинах?

- К сожалению, не получается часто видеться с педагогами нашей Академии. Но мы должны принять во внимание, что живопись является субъективным восприятием мира художником. Тем не менее, оно должно быть подчинено определенным канонам рисунка, композиции, света и тени. Профессионал всегда отличит грамотно написанную картину, не важно в каком стиле она создана (реализм, импрессионизм или абстракция). Поэтому безусловно, мнение профессионала для меня имеет важное значение. Считаю, что лучше брать советы у специалистов, чьи творческие взгляды совпадают с твоими. Я по возможности стараюсь встречаться с некоторыми видными художниками Азербайджана, показываю им свои работы,прислушиваюсь к их мнениям, осваиваю новые технические навыки. Ведь живописи можно и нужно учиться вечно...